Следствие продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец украл 16 тысяч рублей у знакомой. Он расплачивался чужой картой за покупки.

Женщина заметила пропажу крупной суммы денег с ее карты – 16 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Местная жительница рассказала полицейским, что ранее карта была у ее 32-летнего знакомого, но она не видела его несколько месяцев и не знает, потерял он карту или нет.

В ходе расследования оперативники установили местонахождение мужчины. Он признал свою вину. С помощью карты он оплачивал покупки в магазине. Стражи порядка изъяли платежное средство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.