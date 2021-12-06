Следствие продолжается
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Орловец украл 16 тысяч рублей у знакомой. Он расплачивался чужой картой за покупки.
Женщина заметила пропажу крупной суммы денег с ее карты – 16 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.
Местная жительница рассказала полицейским, что ранее карта была у ее 32-летнего знакомого, но она не видела его несколько месяцев и не знает, потерял он карту или нет.
В ходе расследования оперативники установили местонахождение мужчины. Он признал свою вину. С помощью карты он оплачивал покупки в магазине. Стражи порядка изъяли платежное средство.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.