В городе Болхове продолжится благоустройство центра

Благоустройство Болхова продолжится. В этом старинном городе Орловской области приведут в порядок центральную площадь.

В благоустройстве предлагают поучаствовать жителям: можно предложить свои идеи,рассказать,какой хотелось бы видеть центральную часть города.

- Городская администрация совместно с общественностью рассматривает эскизы-проекты, предложенные болховчанами, по обустройству площади Ленина. Однозначно решено, что необходимо проложить бордюры вдоль автомобильной дороги, посадить деревья и кустарники, чтобы придать площади эстетический вид. Предпочтительнее выглядят те проекты, в которых использованы хвойные деревья, - цитирует главу Болхова Владимира Авилова пресс-служба областного прпвительства.

Также планируется, что в центре появится стоянка для машин,а к храмам проложат тротуары. В нижней части парка,также,должен появиться туалет.

Идеи можно предложить по почте adm_bolhov@bk.ru с пометкой «Благоустройство площади».