Погодные "качели" ожидаются в Орле в ближайшую неделю

Погода в ближайшую неделю в Орле будет переменчивой Фото: архив "КП"

В Орле в ближайшую неделю ожидаются погодные "качели": температура будет скакать от плюса к минусу, ожидается снег с дождем. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 6-10 декабря.

Всю неделю будет пасмурно.Как прогнозирует Росгидрометцентр, в понедельник 6 декабря ночью на термометрах -4 градуса, днем -1. В светлое время суток ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный 4м/с, атмомферное давление 745 мм.рт.ст.

Во вторник 7 декабря, ночью -2 градуса,снег. Днем воздух прогреется до +5, пойдет дождь. Ветер ускорится до 6 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В среду 8 декабря на термометрах +1..+3, снег с дождем. Ветер сменится на северный 3-5 м/с, атмомферное давление на уровне 740 мм рт.ст.

В четверг 9 декабря температура воздуха от -1 ночью до +2 в дневное время. Вновь ожидается дождь со снегом, давление на прежнем уровне.

В пятницу 10 декабря от 0 до +2, вновь синоптики прогнозируют дождь. Ветер северный 5 м/с, давление 745 мм рт.ст.