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Здоровье5 декабря 2021 9:07

Прививку от коронавируса в Орле 5 декабря можно сделать в трех районах

Где организована вакцинация от коронавируса: график работы прививочных пунктов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Где сегодня организована вакцинация от коронавируса

Где сегодня организована вакцинация от коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прививку от коронавируса в Орле 5 декабря можно сделать в нескольких пунктах. Врачи дежурят в Советском, Заводском и Северном районах города.

В Советском районе с 9.00 до 20.00 идет вакцинация в МФЦ и фундаментальной библиотеке ОГУ.

В Заводском районе работает стационарный прививочный пункт в ТМК "Гринн" с 12.00 до 19.00.

Также привиться можно в Северном районе: медики дежурят в администрации на Московской, 137. График работы с 9.00 до 16.00, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С собой нужно взять документы: паспорт, полис и СНИЛС. Они понадобятся для дальнейшей выдачи сертификата и qr-кода.