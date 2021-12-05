Прививку от коронавируса в Орле 5 декабря можно сделать в трех районах

Где сегодня организована вакцинация от коронавируса Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прививку от коронавируса в Орле 5 декабря можно сделать в нескольких пунктах. Врачи дежурят в Советском, Заводском и Северном районах города.

В Советском районе с 9.00 до 20.00 идет вакцинация в МФЦ и фундаментальной библиотеке ОГУ.

В Заводском районе работает стационарный прививочный пункт в ТМК "Гринн" с 12.00 до 19.00.

Также привиться можно в Северном районе: медики дежурят в администрации на Московской, 137. График работы с 9.00 до 16.00, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С собой нужно взять документы: паспорт, полис и СНИЛС. Они понадобятся для дальнейшей выдачи сертификата и qr-кода.