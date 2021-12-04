В Орле прививку от коронавируса 4 декабря можно сделать в трех районах города

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вакцинация от коронавируса в Орле 4 декабря организована в трех районах города. Желающих привиться медики ждут в Советском, Северном и Заводском районах.

График работы прививочных пунктов опубликовала пресс-служба регионального правительства. В Советском районе с 9.00 до 20.00 медики принимают на двух площадках: в МФЦ (ул. Ленина, 1) и библиотека ОГУ (Каменская пл., 1).

В Северном районе врачи дежурят в райадминистрации (Московское шоссе, 137). Привиться можно с 9.00 до 16.00.

В Заводском районе прививки делают на двух площадках: с 9.00 до 16.00 в здании автовокзала (Автовокзальная,1), на втором этаже. А с 12.00 до 19.00 в ТМК "Гринн" (Кромское ш-се,4).

С собой необходимо взять документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС.