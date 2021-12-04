Глава орловского депздрава о платной вакцинации беременных: "Мы никого не подкупаем"

Станислав Шувалов высказал свою точку зрения во время прямого эфира 3 декабря

Станислав Шувалов, исполняющий обязанности главы орловского депздрава, рассказал, почему в регионе нет стимулирующих выплат для беременных. Ситуацию он обрисовал во время онлайн-эфира 3 декабря.

Шувалов высказал свою точку зрения на этот вопрос после того, как одна из зрительниц эфира привела пример Курской области, где для привитых от ковида беременных есть материальная стимуляция.

- Мы никого не подкупаем. Прививка бесплатная, она способна спасти жизнь. Нужно, чтобы человек это понимал, здесь неуместно говорить, что нужно кого-то стимулировать, - заявил Станислав Шувалов.