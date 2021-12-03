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Общество3 декабря 2021 9:09

В Орле возложили цветы в честь Неизвестного солдата

Торжественная церемония состоялась 3 декабря
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов

Фото: пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов

В Орле возложили цветы в память о Неизвестном солдате. Торжественная церемония у стелы «Орел-город воинской славы» на бульваре Победы состоялась 3 декабря.

Мероприятие посетили первые лица города и области, представители ветеранских и общественных организаций, ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.

День Неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря, впервые празднование состоялось в 2014 году. Это дата, когда принято вспоминать воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.