В ночь после снегопада улицы Орла расчищали 14 машин

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле 2 декабря прошел первый в этом сезоне снегопад. Стихия, как водится, привела к пробкам и затормозила движение. Ночью улицы города от снега расчищали 14 машин.

С последствиями снегопада боролась техника Спецавтобазы. Как сообщили в мэрии Орла, чистили улицы 12 комбинированных дорожных машин (КДМ). Чистили дорожники и тротуары: в этой работе было задействовано шесть тротуароуборочных машин.

- Спецавтобаза готова к усилению снегопада. На дежурстве находятся три бригады в составе 17 КДМ, четырех плужно-щеточных КАМАЗов и одного фронтального погрузчика, - пояснили в пресс-службе мэрии.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти в ближайшие дни, однако температура будет скакать от минуса к плюсу, в дневное время ожидается дождь.