В Орле на улице Планерной завершилось строительство детского сада №98

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на улице Планерной, 58, завершилось строительство детского сада №98. Он рассчитан на 80 мест.

Несмотря на подорожание строительных материалов и погоду, строительные работы завершены в срок. В саду выкрашены стены, выложена плитка, в игровых комнатах и актовом зале постелен линолиум, а также подключена система видеонаблюдения.

На прилегающей территории тоже полностью завершены работы: на прорезиненном покрытии установлено игровое оборудование, возведены крытые веранды. Основные дорожки уложены плиткой, на остальных уложен асфальт.

В настоящее время ведется прием воспитанников. Дошкольное учреждение возведено в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации города Орла.