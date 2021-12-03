Фото: «Орловский краеведческий музей»

В Орле 5 декабря откроется выставка. Она пройдет в стенах Орловского военно-исторического музея.

Выставка «История полка в мундире» посвящена 310-й годовщине «36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка». Открытие пройдет в день Полкового праздника.

В зале будут представлены вещи и предметы, показывающие историю полка со дня основания в 1811 году до 1917 года. Это снаряжение и вооружение первой мировой, русско-японской, русско-турецкой, крымской войн, а также Отечественной войны 1812 года. Помимо этого, среди экспонатов будут личные вещи солдат и офицеров.

Возрастные ограничения - 6+. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности, соответствующих требованиям Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Орловского Краеведческого музея.