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Звезды3 декабря 2021 7:44

В Орле 5 декабря откроется выставка

Она пройдет в стенах Орловского военно-исторического музея
Сергей Силаев
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Фото: «Орловский краеведческий музей»

Фото: «Орловский краеведческий музей»

В Орле 5 декабря откроется выставка. Она пройдет в стенах Орловского военно-исторического музея.

Выставка «История полка в мундире» посвящена 310-й годовщине «36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка». Открытие пройдет в день Полкового праздника.

В зале будут представлены вещи и предметы, показывающие историю полка со дня основания в 1811 году до 1917 года. Это снаряжение и вооружение первой мировой, русско-японской, русско-турецкой, крымской войн, а также Отечественной войны 1812 года. Помимо этого, среди экспонатов будут личные вещи солдат и офицеров.

Возрастные ограничения - 6+. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности, соответствующих требованиям Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Орловского Краеведческого музея.