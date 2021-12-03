Прививку от коронавируса в Орле 3 декабря можно сделать во всех районах

Сегодня вакцинация организована во всех районах города Фото: Архив "КП"

В Орле 3 декабря вакцинация от коронавируса организована во всех районах города. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Советском районе медики принимают в МФЦ и библиотеке ОГУ, график работы с 9.00 до 20.00.

В Заводском районе врачи дежурят в ТМК "Гринн", привиться можно с 12.00 до 19.00.

В Северном районе работает прививочный пункт на площадке районной администрации, здесь можно сделать укол с 12.00 до 19.00.

В Железнодорожном районе открыто два пункта. С 10.00 до 14.00 прививку можно сделать в поликлинике РЖД, а с 12.00 до 19.00 - в торговом центре "Европа" на Московской, 67, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.