В Орловской области на 5% снизилась заболеваемость коронавирусом

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В Орловской области на 5,3% снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил Александр Румянцев на заседании оперативного штаба.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании оперштаба сообщил, что заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю снизилась на 5,3%.

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 имеет тенденцию к стабилизации, но остается напряженной. На 1 декабря коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,94.

С 22 по 28 ноября всего было зарегистрировано 2 270 случаев заражения. Доля детей – 10,5% (238 случаев), доля взрослого населения – 89,5% (2 302 случая).

Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последнюю неделю в Орловской области (44,21) выше показателя по России в 1,9 раза, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.