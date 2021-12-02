Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на улице Генерала Родина продолжается строительство ФОКОТа. Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Демография». ФОКОТ будет состоять из спортивных площадок с беговыми дорожками по периметру, зоны воркаута, стритбола и отдыха. Также будут установлены 20 камер видеонаблюдения и создан проезд для спецтехники.

Будущий спортивный объект займет площадь в 8.5 тысяч квадратных метров. Комплекс будет использоваться школой №15 для проведения уроков физкультуры и спортивных праздников, а также жителями города.

Новая спортивная площадка сможет одновременно принять до полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города Орла.