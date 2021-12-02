В Орловской области свернут 30 ковидных коек. По мнению оперштаба, специализированных мест для больных с коронавирусом достаточно.

Об этом объявил Станислав Шувалов на еженедельном заседании регионального штаба, которое провел губернатор Андрей Клычков. Решение о сокращении коек в Кромской ЦРБ связано со снижением уровня заболеваемости, количества госпитализаций и наличием достаточного коечного фонда.

В настоящее время в медучреждениях региона для госпитализации пациентов с коронавирусом предусмотрено 1993 койки, из которых 431 – свободна.

На сегодняшний день все больные новой коронавирусной инфекцией находятся под медицинским наблюдением в амбулаторно-поликлинической сети. С подтвержденным диагнозом «COVID-19» лечение проходят 6 246 человек, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.