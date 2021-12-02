Фото: Ольга Супонева (архив)

Орловчанка предстанет перед судом за избиение несовершеннолетнего сына. Расследование уголовного дела завершено.

20-летняя жительница обвиняется в совершении двух преступлений: причинение тяжкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. О произошедшем стало известно, когда видеозапись с избиением малыша попала в сеть.

В августе 2021 года девушка проживала в квартире с малолетним ребенком в Заводском районе Орла. Под предлогом достижения “воспитательных целей” она нанесла сыну не менее 6 ударов по голове, туловищу и конечностям, причинив серьезный вред здоровью. Помимо этого, она систематически унижала его и наносила телесные повреждения, причиняя физические и психические страдания.

Следствием собрана доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.