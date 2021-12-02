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Орловцы с достаточным количеством антител к коронавирусу могут получить QR-код. Он будет действовать только на территории Орловской области.

Региональный Департамент здравоохранения разработал порядок получения QR-кодов по уровню антител IgG. Минимальный уровень установлен на отметке 500 единиц (BAU/мл). Именно такое количество защитных белков имеет фактор защиты человека от заражения.

Для получения QR-кода человек может обратиться в одну из медицинских организаций, выполняющих лабораторное исследование на наличие антител IgG к коронавирусу, из перечня Департамента здравоохранения Орловской области. После чего медики подтверждают достаточный уровень антител и в течение рабочего дня вносят в регистр информацию. Результаты можно получить как по электронной почте, так и лично в больнице.

Региональный код будет действовать 3 месяца со дня его формирования, сообщает пресс-служба администрации города Орла.