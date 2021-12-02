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Общество2 декабря 2021 10:13

Болховская больница получит почти 1.3 миллиона рублей на увеличение коечного фонда

В настоящий момент в области развернуто около 2 000 коек
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Болховская больница получит почти 1.3 миллиона рублей на увеличение коечного фонда для пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в Орловской области развернуто около 2 000 коек.

Губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение о выделении средств в текущем году. Всего Болховская ЦРБ получит 1 млн 255 тысяч рублей. На эти деньги планируется закупить больничные кровати, матрацы и медицинские принадлежности.

На данный момент в области развернуто почти 2 000 для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.