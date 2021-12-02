На 2 декабря 2021 в Орловской области 291 новый случай заражения коронавирусом

Сохраняется тенденция к снижению заболеваемости Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сколько людей заболело коронавирусом в России, сколько выздоровело и какое количество смертей за сутки рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 декабря 2021 года.

За последние 24 часа в Орловской области диагноз был подтвержден 291 раз. Всего насчитывается 63 915 случаев заражения.

За последние сутки выписано 269 человек, всего вирус победили 51 293 человека.

Смертность остается на высоком уровне. К сожалению, еще 6 орловцев не справились с болезнью. За все время в области зафиксировано 1 307 случаев смерти от коронавируса, сообщил федеральный оперштаб.