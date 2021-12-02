Под Орлом студент украл в общежитии мобильник у другого студента

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области полицейские раскрыли совершенную в студенческом общежитии кражу. Молодой человек похитил мобильник у своего однокашника.

Инцидент произошел в городе Болхове. Учащийся, проживающий в общежитии, поставил телефон на зарядку в своей комнате, а сам вышел на несколько минут, не закрыв дверь. Когда юноша вернулся, своей вещи не обнаружил. Пришлось идти в полицию.

- Сотрудники подразделения уголовного розыска опросили владельца гаджета и всех возможных свидетелей преступления. Они выяснили, что к тайному хищению чужого имущества может быть причастен жилец того же общежития гражданин 16 лет. В присутствии защитника и преподавателя он был допрошен в качестве подозреваемого, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража", украденное потянуло на 4 тысячи рублей. Сейчас молодой человек, подозреваемый в совершении преступления, под подпиской о невыезде.