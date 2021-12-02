Пункты вакцинации от коронавируса 2 декабря работают во всех районах Орла

График работы прививочных пунктов на 2 декабря Фото: Архив "КП"

В Орле 2 декабря продолжается вакцинация от коронавируса, пункты, в которых можно привиться, работают во всех районах города. Публикуем график.

В Советском районе врачи принимают в двух местах: МФЦ на Ленина, а также библиотека ОГУ на Каменской площади. Сделать укол можно с 9.00 до 20.00.

В Заводском районе работает стационарный пункт в ТМК "Гринн", здесь медики дежурят с 12.00 до 19.00. Также 2 декабря открыт прививочный кабинет в здании автовокзала (второй этаж). График работы с 12.00 до 19.00.

В Железнодорожном районе укол вакцины от ковида можно сделать в поликлинике РЖД на 3-й Курской, 56. Врачи принимают с 10 до 14 часов.

В Северном районе с 12.00 до 19.00 открыт пункт вакцинации в администрации, на Московском шоссе 137. Медики принимают на первом этаже рядом со входом.

В обладминистрации орловцам напоминают, что с собой необходимо взять документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.