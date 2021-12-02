Отремонтированная площадь Жукова в Орле прошла приемку

Площадь Жукова прошла приемку после ремонта

В Орле 1 декабря после ремонта принята площадь Жукова. Комиссия одобрила ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо бюста маршала Жукова, из нового в общественном пространстве - плитка, фонари, скамейки, газон, зеленые насаждения. Есть также 20 парковочных мест для инвалидов, пандусы. Обошелся ремонт в 71 миллион рублей. Однако благоустройство еще не завершено на 100%: в будущем году в порядок планируется привести соседнюю территорию.

Площадь привели в порядок за 71 миллион рублей. Фото: пресс-служба администрации Орла

- . Благодаря тротуарной дорожке в том же стиле, новое общественное пространство через стадион Ленина и Зои Космодемьянской свяжется в единый ансамбль с парком Победы и Дворянским гнездом. Будет дополнен и бюст Маршала Победы – на его плечах появится шинель, - рассказали в мэрии.