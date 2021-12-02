В Сбере стартовало повышение ставок по вкладам и запуск нового промо-вклада

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Сбер продолжает улучшать условия по вкладам. С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учётом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%.

Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно (можно выбрать с точностью до дня). Минимальная сумма — 100 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Пополнение в СберБанк Онлайн осуществляется без ограничений, снятие средств возможно только в сумме начисленных процентов. Открыть вклады удобнее всего онлайн — в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также услуга доступна в отделениях банка.

Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.

Также с 30 ноября банк запустил новый промо-вклад — «Активный возраст». Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года.

Вклад «Активный возраст» доступен для открытия только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада — от 10 000 до 500 000 рублей.

Денис Скребец, Управляющий Воронежского отделения ПАО Сбербанк:

«Востребованность наших продуктов остается на высоком уровне. Это связано как с частичным восстановлением спроса – наши клиенты реализуют намеченные планы, отложенные из-за начала пандемии коронавируса, так и с конкурентным предложением нашего банка. Сбер традиционно повышает ставки по вкладам в предновогодний период, в этом году максимальная ставка доступна владельцам годовой подписки СберПрайм+. Так что, сейчас – подходящее время, чтобы надёжно сохранить сбережения на выгодных условиях».