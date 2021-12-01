Завершился первый этап проектирования нового выезда из Зареченского микрорайона Орла

Проектировщики завершили первый этап планировки третьего выезда из Зареченского микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Улица Витольда Почернина соединит Зареченский микрорайон с Орловским районом и позволит разгрузить выезды из молодого района новостроек. Пока что проведены инежерные изыскания и пройдена Госэкспертиза. В дальнейшем предстоит самая масштабная работа.

- Мы проектируем улицу в жилой застройке, она будет состоять из двух полос по 3,5 метра каждая, с тротуарами по обе стороны и освещением. Планируем также рассмотреть возможность обустройства велодорожек, - цитирует пресс-служба мэрии Надежду Жиляеву, гендиректора ООО "Проект +".

Полностью проектирование улицы завершится через год: к ноябрю 2022 года.