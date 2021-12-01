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Общество1 декабря 2021 13:27

Прием заявлений на участие в ЕГЭ начался в Орловской области

Подать их нужно до 1 февраля 2022 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области началась подача заявок на участие в ЕГЭ

В Орловской области началась подача заявок на участие в ЕГЭ

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прием заявлений на участие в ЕГЭ начался в Орловской области. Подать их нужно до 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам стартовал сегодня, 1 декабря.

Подать заявление можно онлайн, если есть регистрация на портале госуслуг (это могут сделать родители выпускников). Сделать это можно через портал "Виртуальная школа".