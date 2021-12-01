В Орловской области началась подача заявок на участие в ЕГЭ Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прием заявлений на участие в ЕГЭ начался в Орловской области. Подать их нужно до 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам стартовал сегодня, 1 декабря.

Подать заявление можно онлайн, если есть регистрация на портале госуслуг (это могут сделать родители выпускников). Сделать это можно через портал "Виртуальная школа".