По утрам и вечерам в Орле полицейские дежурят у пешеходных переходов

Сотрудники ГИБДД дежурят у пешеходных переходов Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле полицейские дежурят у пешеходных переходов по утрам и вечерам. С приходом темного времени года в городе участились ДТП с пешими участниками дорожного движения: за ноябрь месяц их случилось 11.

Об этом сообщает Госавтоиснпекция региона. В случившихся авариях 9 человек получили травмы, 2 погибли.

- Полицейские несут службу в утренние и вечерние часы вблизи аварийно-опасных участков и осуществляют контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, а также пресекают нарушения пеших участников дорожного движения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Полицейские призывают водителей снижать скорость и проявить бдительность, проезжая жилые зоны, переходы и участки вблизи школ.