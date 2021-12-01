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Общество1 декабря 2021 11:27

Самую большую в Орле елку установят на площади Жукова

Монтаж новогоднего дерева уже начался
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Самая большая елка в канун 2022 года в Орле появится на площади Жукова

Самая большая елка в канун 2022 года в Орле появится на площади Жукова

В Орле началась установка новогодних елок. Самое большое дерево в канун 2022 года и праздники появится на только что отремонтированной площади Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Орла. Монтаж 22-метровой елки начался накануне, 30 ноября, всего же в Орле будет семь городских елок. Некоторые из них орловцам и гостям областного центра уже знакомы, но будет и два новых дерева.

Появится праздничная ель и в еще одной обновленной локации: в парке Победы. Также, по традиции, будет украшена центральная площадь и улица Ленина. Здесь развернется каток с искусственным льдом и новогодняя ярмарка.