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Общество1 декабря 2021 10:39

Во всех районах Орла 1 декабря жителям делают прививки от коронавируса

Публикуем график работы пунктов вакцинации
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вакцинация от коронавируса 1 декабря продолжается во всех районах города Орла. Публикуем график работы прививочных пунктах.

В Советском районе медики принимают горожан с 9.00 до 20.00 на площадке МФЦ (ул.Ленина,1), а также а библиотеке ОГУ (Каменская пл., 1).

В Железнодорожном районе прививку можно сделать в поликлинике РЖД по адресу ул. 3-я Курская, 56. Врачи работают здесь до 14 часов.

В Северном районе работает стационарный пункт вакцинации в администрации по адресу Московское шоссе, 137. Врачи принимают на первом этаже, рядом с центральным входом.

А в Заводском районе можно привиться от ковида в ТМК "Гринн". Здесь медики дежурят с 12.00 до 19.00 на первом этаже, рядом с магазином "М-Видео".

В обладминистрации напоминают, что с собой надо взять документы: паспорт, полис и СНИЛС.