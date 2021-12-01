Во всех районах Орла 1 декабря жителям делают прививки от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вакцинация от коронавируса 1 декабря продолжается во всех районах города Орла. Публикуем график работы прививочных пунктах.

В Советском районе медики принимают горожан с 9.00 до 20.00 на площадке МФЦ (ул.Ленина,1), а также а библиотеке ОГУ (Каменская пл., 1).

В Железнодорожном районе прививку можно сделать в поликлинике РЖД по адресу ул. 3-я Курская, 56. Врачи работают здесь до 14 часов.

В Северном районе работает стационарный пункт вакцинации в администрации по адресу Московское шоссе, 137. Врачи принимают на первом этаже, рядом с центральным входом.

А в Заводском районе можно привиться от ковида в ТМК "Гринн". Здесь медики дежурят с 12.00 до 19.00 на первом этаже, рядом с магазином "М-Видео".

В обладминистрации напоминают, что с собой надо взять документы: паспорт, полис и СНИЛС.