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Общество1 декабря 2021 9:56

Жители Орла хранят больше 12 тысяч единиц оружия

Самым популярным у орловцев стал огнестрел, реже горожане покупают пневматику
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Жители Орла хранят больше 12 тысяч единиц оружия

Жители Орла хранят больше 12 тысяч единиц оружия

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители Орла хранят у себя дома больше 12 тысяч единиц оружия. В городе насчитывается больше семи тысяч владельцев гражданского оружия.

Об этом рассказали в Росгвардии региона. Интересно, что самым популярным видом оружия у орловцев является гладкоствольный огнестрел: силовики насчитали около 5 тысяч "стволов".

Больше 800 местных жителей владеют нарезным оружием, оружия ограниченного поражения у орловцев больше 2500 единиц. А вот пневматики зарегистрировано всего 48 единиц.