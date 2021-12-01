На 1 декабря 2021 в Орловской области 300 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Сколько людей заболело коронавирусом в России, сколько выздоровело и какое количество смертей за сутки рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 декабря 2021 года.

В регионе продолжает наблюдаться тенденция к снижению заражаемости, хотя цифры все равно высокие. За последние сутки врачи поставили диагноз covid-19 еще 300 жителям региона. Всего же насчитывается 63 624 случая коронавируса.

Выписано с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию 255 орловцев. Суммарное число излечившихся превысило 51 тысячу и составляет 51 024 человека.

К сожалению, смертность остается высокой. Ушло из жизни еще 7 орловцев, так и не победивших коронавирус. За все время наблюдения в регионе зафиксирован 1 301 смертельный случай ковида.