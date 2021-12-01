Октябрьскую улицу Орла опять не приняли после ремонта

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Улицу Октябрьскую Орла снова не приняли после ремонта. Комиссия нашла множество недочетов, не позволяющих считать работу выполненной.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, при очередной попытке приемки обнаружилось, что дорожники не поработали над сделанными ранее замечаниями. У членов комиссии возникли вопросы к пандусам, просевшей в местах установки дорожных ограждений плитке, разбросанном строительном мусоре.

Качество работ членов комиссии не устроило. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Кроме того, все еще не сделана остановка в районе сквера Гуртьева. Пока что людям приходится дожидаться транспорт, стоя под открытым небом.

Напомним, что улицу Октябрьскую ремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Сроком окончания ремонта значился еще июль 2021, но работа по сей день не доделана.