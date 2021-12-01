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Происшествия1 декабря 2021 8:42

В Орле женщина украла утюг из магазина

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей
Сергей Силаев
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Кража произошла в Железнодорожном районе

Кража произошла в Железнодорожном районе

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле женщина украла утюг из магазина. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

В отдел полиции города Орла поступило сообщение о краже утюга из супермаркета цифровой и бытовой техники. Оперативники начали расследование.

С помощью установленных камер видеонаблюдения они выяснили, что 39-летняя местная жительница решилась на преступление. Ее допросили, а позже выяснилось, что похищенный утюг был продан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время расследование продолжается, женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.