Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле торжественно открыли волейбольный фестиваль. Он посвящен предстоящему чемпионату мира следующего года.

В лицее №21 им. Генерала А.П. Ермолова состоялось торжественное открытие волейбольного фестиваля. В мероприятии приняли участие первые лица области и профессиональные волейболисты.

– Приятно осознавать, что спорт в нашей жизни и жизни нашего молодого поколения занимает не последнее место. Он сам по себе является движущей силой, а волейбол – это тот вид спорта, который позволяет не только держать организм в тонусе, но и достичь определенного результата, несёт в себе командный дух, – сказал заместитель мэра города Орла Алексей Степанов. Также он пожелал юным спортсменам здоровья и побед.

Перед товарищескими играми юные волейболисты провели разминку с участником Олимпийских игр Константином Семеновым. Помимо этого, они сделали несколько упражнений с мячом.

Предстоящий чемпионат мира по волейболу пройдет в августе 2022 года в 10 городах страны. В последний раз Россия принимала его 60 лет назад, сообщает пресс-служба администрации города Орла.