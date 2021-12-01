Почти 100 случаев перебоев с электричеством случилось в Орловской области за сутки

Ветер набедокурил в Орле и области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за прошлые сутки зафиксирована почти сотня случаев перебоев с электроснабжением. Сильный ветер, который обрушился на регион 30 ноября, валил деревья, обрывал провода, уносил шаткие конструкции, добрался до трансформаторных подстанций.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, всего зафиксировано 96 случаев нарушения энергоснабжения, без света оставались жители 20 районов Орловской области. Аварийные бригады и спасатели боролись с последствиями стихии.

Так, спасатели дежурили возле искрящей трансформаторной подстанции пока не приехали энергетики в одной из деревень в Орловском районе. В другой деревне спасателям также пришлось нести вахту до прибытия аварийной бригады: искрили провода.

А в городе Мценске с кровли многоэтажки оторвало и унесло железный лист.

- На автолестнице спасатели выезжали на улицу Болховскую города Мценска, от порывов ветра слетел лист кровли, существовала угроза теплосетям. Пожарные помощь оказали и лист сняли, - рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.

Добрался ветер и до двухсотленего дуба, высаженного Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново. Сильный порыв погубил главное дерево России-2021, буквально вырвав его с корнем.