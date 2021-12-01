В Орле "Лада" сбила троих пешеходов-нарушителей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле водитель на отечественной легковушке "Лада Гранта" сбил троих пешеходов. Двое мужчин и женщина оказались под колесами, когда переходили дорогу в неположенном месте.

ДТП случилось ранним утром 30 ноября. На часах было шесть, когда 25-летний молодой человек ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Лескова в направлении Ипподромного переулка. Неподалеку от дома №5 проезжую часть решили перейти 36-летний и 58-летний мужчины, а также женщина 58 лет. Легковушка протаранила их.

Как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, все трое получили телесные повреждения.