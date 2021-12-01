Телефоны для записи в Пенсионный фонд Орловской области изменились

У отделения пенсионного фонда в Орловской области с 1 декабря 2021 года изменились номера телефонов. По каким телефонам можно позвонить, чтобы записаться в отделения ПФР или проконсультироваться.

Для записи во все клиентские службы региона нужно звонить по номерам:8 (4862) 72-92-26, 8 (4862) 72-92-24, 8 (4862) 72-92-16.

Если нужно посетить отделение города Орла и Орловского района, то действуют те же номера, а также номер 8 (5862) 72-92-42.

Также предварительно записаться на прием можно на официальном сайте фонда, в разделе "Электронные услуги и сервисы ПФР", сообщает пресс-служба Орловского отделения пенсионного фонда.