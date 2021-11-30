Ремонтные бригады Орелэнерго оперативно восстанавливают электроснабжение в районах Орловской области

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Энергетики оперативно устраняют последствия второй волны технологических нарушений, вызванных ливнями, снегопадом и ураганным ветром с порывами до 25 м/с.

Наиболее сильно пострадал Мценский район, где под натиском стихии не выстояли не только электросети, но и знаменитый тургеневский дуб – двухсотлетнее дерево с корнем вырвало ветром. По оперативным данным в зону отключения попали более 10 тыс. человек и ряд социально-значимых объектов: школы и детские сады, которые уже запитаны в приоритетном порядке по резервным схемам и при помощи РИСЭ.

В настоящее время отключения электроэнергии наблюдаются в Ливенском, Новосильском, Залегощенском, Болховском, Знаменском и Хотынецком районах области. В целом по региону обесточено 58 трансформаторных подстанций, возобновления энергоснабжения ждут более 2,5 тыс. человек.

Энергетики предпринимают все меры для скорейшей ликвидации аварий, оперативно устраняя технологические нарушения в сетях. В режиме круглосуточного дежурства работу ведут 62человек в составе 31 бригады. Ход работ координирует оперативный штаб Орелэнерго, находящийся в постоянном взаимодействии с ГУ МЧС России по Орловской области и администрацией Орловской области.

Подробную информацию о ходе восстановительных работ можно получить по телефону прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 или по коротким номерам 13-50 и 13-51.