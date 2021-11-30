В Орловской области открыли памятник Евграфу Комаровскому

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Урицком районе Орловской области открыли памятник Евграфу Комаровскому. Комаровского считают родоначальником войск правопорядка России.

Памятник установили в селе Городище, где располагалось имение графа, церемония открытия прошла 29 ноября, в день 252-летия с рождения первого командира Отдельного корпуса внутренней стражи Российской империи генерала Комаровского. В Городище граф жил после выхода на пенсию, здесь же и скончался.

- Евграф Комаровский был родоначальником войск правопорядка, талантливым государственным деятелем и военачальником. Уверен, что мемориальный сквер станет популярным местом для отдыха, проведения патриотических мероприятий и встреч молодежи с ветеранами, - отметил Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области.