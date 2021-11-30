Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова приехала в Орел. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орел 30 ноября приехала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Во время визита она посетила семейный МФЦ.

Сопровождал зампреда Государственной Думы РФ орловский губернатор Андрей Клычков.

- В ходе знакомства с деятельностью Центра Анна Кузнецова отметила, что сейчас необходимо уделять внимание оказанию паллиативной помощи, в том числе и взрослому населению, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Во время своего визита Анна Кузнецова также поучаствует в круглом столе по проблематике поддержки общественных организаций детей-инвалидов и изучит, как в регионе организовано оказание паллиативной помощи.

Ранее Кузнецова занимала пост детского омбудсмена при Президенте РФ.