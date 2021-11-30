Орелэнерго переходит в особый режим работы

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В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в филиале «Россети Центр Орелэнерго» введен особый режим работы.

Для этого в филиале установлен особый контроль над работой энергообъектов. Организован информационный обмен с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости к ликвидации последствий непогоды могут быть привлечены 130 бригад в составе 646 человек, 166 единиц автомобильной и специальной техники и 47 резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ). При ухудшении ситуации к работам могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

Прямая линия энергетиков «Россети Центр» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам 8 800-220-0-220, коротким номерам 13-50 и 13-51.