На стоянке в Северном районе Орла горела иномарка "Опель"

В ЧП обошлось без человеческих жертв, а вот сам автомобиль пострадал Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Северном районе Орла горел легковой автомобиль. Иномарку "Опель Астра" пожарные тушили днем 29 ноября на Московском шоссе.

Очевидцы сообщили в пожарную службу о ЧП примерно в полдень, спасатели прибыли на место происшествия, на стоянку. Очевидцы пытались самостоятельно затушить пламя, но без помощь специалистов не обошлось.

- В результате пожара выгорели полимерные материалы панели приборов. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.