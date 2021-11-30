На переходе по улице Михалицына в Орле грузовик насмерть сбил пожилую женщину

Пожилая женщина погибла под колесами грузовика Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Трагическое ДТП случилось в Орле 29 ноября. На пешеходном переходе по улице Михалицына грузовик "Мерседес" насмерть сбил пожилую женщину.

Все произошло утром, в начале девятого. Подробности дорожного происшествия озвучили в ГИБДД. 67-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре в районе дома №26 по улице Михалицына. В этот момент в сторону Артельного переулка ехал автомобиль "Мерседес", под управлением 37-летнего водителя. Сперва он протаранил идущий попутно "Фольксваген", а затем сбил пенсионерку. С места происшествия женщину увезли в больницу.

Однако, как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, спасти ее жизнь не удалось. Пострадавшая под колесами грузовика пешеход скончалась в областной клинической больнице.