Подозреваемого в получении взятки специалиста УКС Орла взяли под стражу

Главного специалиста УКС, подозреваемого в получении взятки, на 2 месяца заключили под стражу Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заводской районный суд Орла принял решение о заключении под стражу сотрудника Управления капитального строительства, подозреваемого в получении взятки. В СИЗО он отправится на два месяца.

Ранее уголовное дело о получении взятки на чиновника из УКСа завел региональный следком. По версии следствия, тот получил 650 тысяч рублей от представителя фирмы-подрядчика, ремонтировавший дворы в Орле. За эти деньги сотрудник строительного управления должен был принять ремонт, как качественный. Сейчас следователи устанавливают других фигурантов коррупционного преступления.

В судебном заседании, которое состоялось 28 ноября, ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу следствие. Суд эту просьбу удовлетворил.

- Находясь на свободе, подозреваемый, осознавая тяжесть выдвинутого подозрения и возможность назначения наказания в виде реального лишения свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, иными вышеуказанными способами воспрепятствовать производству по уголовному делу. Каких-либо обстоятельств, исключающих применение к данному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе по медицинским показаниям, судом не установлено, - сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла.