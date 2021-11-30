Орловские энергетики борются со стихией

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Над восстановлением электроснабжения потребителей трудятся аварийно-восстановительные бригады «Россети Центр Орелэнерго».

Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Кромском, Троснянском, Болховском, Знаменском, Хотынецком, Верховском, Хомутовском, Мценском районах. В устранении технологических нарушений задействовано 18 бригад в составе 49 человек и 21 единица спецтехники, ожидаемое время подключения потребителей к сети 18-00.

Более полную информацию о ходе восстановительных работ можно получить по телефону прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 или по коротким номерам 13-50 и 13-51.