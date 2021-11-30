Упавшее на Красном мосту Орла пешеходное ограждение будут чинить два дня

Фото: t.me/OrelKr

В Орле два дня будут чинить упавшее на Красном мосту пешеходное ограждение. Забор, отделявший ремонтируемую часть моста от тротуара, снес сильный ветер.

Фото рухнувшей галереи появилось в социальных сетях 30 ноября. Металлическое ограждение на деревянном каркасе не выдержало напора стихии. В мэрии Орла сообщили, что восстановит забор "Спецавтобаза", ремонт займет два дня. Сейчас мост взят под усиленную охрану, чтобы не проникли посторонние.

- На время восстановительных работ с 23.00 до 6.00 доступ в пешеходную часть будет запрещен для безопасности жителей. Просим выбирать альтернативные пути обхода, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Ограждение появилось на мосту минувшей весной, после того как кусок металла при ремонтных работах отлетел и ранил молодого человека. Проектом реконструкции моста предусмотрено, что сбоку от Красного моста появится временный пешеходный. Сроки его возведения постоянно переносились, но в итоге построен он так и не был.