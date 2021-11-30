Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В тюрьмах Орловской области прошел день матери. Осужденные поздравили мам и приняли участие в конкурсах.

Заключенные написали письма мамам и подготовили видеопоздравления. Также в честь праздника были прочитаны стихи, нарисованы рисунки и проведена викторина.

- Праздник этот имеет большое значение для осужденных. Ведь поздравить маму лично они не могут, но вспомнить о ней, написать ей письмо, отправить открытку, просто сказать несколько теплых слов о своих матерях – это им доступно, – рассказал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными майор внутренней службы Алексей Бывшев.

В Шаховской женской исправительной колонии №6 прошел конкурс поздравительных открыток, а также праздничный концерт. Но самым приятным было получение рисунков и поздравлений, которые дети подготовили для своих мам.

Такие мероприятия прошли во всех учреждениях, в ходе которых осужденные узнали об истории праздника и о том, как его отмечают в других странах, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.