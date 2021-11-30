В нескольких домах на Раздольной и Кузнецова в Орле отключили воду 30 ноября

На Кузнецова и Раздольной несколько домов остались без воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 30 ноября жители нескольких домов по улицам Раздольной и Кузнецова остались без воды из-за аварии. Публикуем список адресов, попавших в зону временного отключения ресурса.

Как сообщает администрация Орла, на Раздольной улице без горячей и холодной воды остались жильцы домов № 19, 21, 23 и 25. На Кузнецова нет воды в доме №10. Причиной отключения стала коммунальная авария: потекла стальная труба водопровода по улице Кузнецова.

В горадминистрации сообщили, что на месте работает аварийная бригада "Водоканала".