Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 9:36

В нескольких домах на Раздольной и Кузнецова в Орле отключили воду 30 ноября

Причина - течь на водопроводе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Кузнецова и Раздольной несколько домов остались без воды

На Кузнецова и Раздольной несколько домов остались без воды

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 30 ноября жители нескольких домов по улицам Раздольной и Кузнецова остались без воды из-за аварии. Публикуем список адресов, попавших в зону временного отключения ресурса.

Как сообщает администрация Орла, на Раздольной улице без горячей и холодной воды остались жильцы домов № 19, 21, 23 и 25. На Кузнецова нет воды в доме №10. Причиной отключения стала коммунальная авария: потекла стальная труба водопровода по улице Кузнецова.

В горадминистрации сообщили, что на месте работает аварийная бригада "Водоканала".