За сутки, на 30 ноября 2021, в Орловской области 304 человека заболело коронавирусом

Свежие данные о динамике распространения коронавируса в России представил федеральный оперштаб. Публикуем статистику коронавируса в Орле и области на 30 ноября 2021 года.

За последние сутки в регионе заболело 304 человека, наблюдается небольшой спад заболеваемости. Всего за время пандемии диагноз covid-19 орловские врачи поставили 63 324 раза.

Выздоровел и выписан с отрицательным тестом 241 пациент. Общее число излечившихся - 50 769.

Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных исходах. Еще 5 жителей Орловской области скончались от коронавируса за сутки. Всего же умерло 1294 человека.