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Здоровье30 ноября 2021 8:51

За сутки, на 30 ноября 2021, в Орловской области 304 человека заболело коронавирусом

Выздоровел 241 пациент, 5 человек ушли из жизни
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Свежие данные о динамике распространения коронавируса в России представил федеральный оперштаб. Публикуем статистику коронавируса в Орле и области на 30 ноября 2021 года.

За последние сутки в регионе заболело 304 человека, наблюдается небольшой спад заболеваемости. Всего за время пандемии диагноз covid-19 орловские врачи поставили 63 324 раза.

Выздоровел и выписан с отрицательным тестом 241 пациент. Общее число излечившихся - 50 769.

Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных исходах. Еще 5 жителей Орловской области скончались от коронавируса за сутки. Всего же умерло 1294 человека.