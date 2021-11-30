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Общество30 ноября 2021 8:01

На создание приюта для животных в Орле выделят больше 40 миллионов рублей

Здание капитально отремонтируют и переоборудуют для нужд четвероногих в 2022 году
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Муниципальный приют для животных создадут в Орле в 2022 году

Муниципальный приют для животных создадут в Орле в 2022 году

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2022 году в Орле создадут муниципальный приют для бездомных животных. На капремонт и переоборудование здания направят больше 40 миллионов рублей, деньги заложены в бюджете.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямой линии 29 ноября.

- У нас на выходе проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания для приюта, которая была подготовлена в 2021 году. Нашли место на территории города Орла. На 2022 год в бюджете уже заложены денежные средства для строительства муниципального приюта, - отметил глава региона.

Приют будет рассчитан на содержание 150 животных ежемесячно. Здесь их будут содержать на передержке: прививать, стерилизовать, а затем выпускать обратно в город. Постоянно "пропишутся" в приюте только те собака, которые оказались агрессивными к людям.