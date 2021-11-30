В Орловской области полицейские нашли украденный мотоцикл

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Хотынецком районе полицейские нашли украденный мотоцикл. Он пропал из сарая.

В Хотынецкий отдел полиции обратилась 64-летняя пенсионерка. Она не обнаружила у себя дома мотоцикл «ИЖ Планета-4».

Оперативники выяснили, что к краже могут быть причастны трое молодых людей, из которых двое – несовершеннолетние. Молодые люди проникли в сарай женщины, повредили ворота и угнали транспорт.

В ходе беседы с полицейскими они признались, что хотели продать угнанный мотоцикл по запчастям. Транспортное средство было найдено в заброшенном здании неподалеку. В отношении совершеннолетнего заведено уголовное дело по статье «Кража» и направлено в суд. Он заплатит судебный штраф.

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении двух несовершеннолетних. К ним будут применены воспитательные меры, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.