Три иномарки столкнулись на Паровозной в Орле, один человек пострадал

В столкновении трех легковушек пострадала женщина-пассажир Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Железнодорожном районе Орла столкнулись три легковых иномарки. В ДТП пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей.

Вечером 28 ноября, в седьмом часу, 45-летний водитель вел автомобиль "Киа Рио" по Паровозной улице, он ехал в направлении Новосильского шоссе. В районе дома №64 автомобиль врезался в попутный "Рено Сандеро", за рулем которого был водитель 48 лет, а тот влетел в попутный "Шевроле Лачетти", им управлял 23-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Шевроле", девушка 25 лет, получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.